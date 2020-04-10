Тегеран, , 08:22 — REGNUM Пресс-секретарь иранской миссии при ООН Алиреза Мириусефи заявил, что никто не одобрит жестокие санкции США против Ирана в условиях нынешнего кризиса с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 9 апреля.

«Любой человек с совестью согласился бы, что санкции в отношении Ирана во время пандемии COVID-19 являются бесчеловечными», — отметил дипломат, выступая 9 апреля перед журналистами газеты Newsweek.

«Каждый должен быть благодарен любому человеку, группе, компании или стране, у которых хватит мужества противостоять американским издевательствам и, кроме того, бросить вызов незаконному, бесчеловечному режиму санкций, который ведет экономический терроризм против иранского народа», — подчеркнул Мириусефи.

В то время как Исламская Республика борется с быстро распространяющейся вспышкой болезни, администрация Трампа отказывается ослабить свою кампанию «максимального давления» против Ирана, которая была восстановлена в 2018 году после того, как США вышли из ядерной сделки между Ираном и шестью мировыми державами.