Тегеран, , 08:23 — REGNUM 9 апреля старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудили текущие события в Сирии, а также борьбу с коронавирусом, также известным как COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе телефонного разговора иранский и российский дипломаты обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. Официальные лица обменялись мнениями об усилиях двух стран по борьбе с COVID-19 и рассмотрели сложившуюся ситуацию в Сирии на фоне вспышки данного вируса.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с политическим решением сирийского кризиса при поддержке ООН, а также обратили особое внимание на меры сирийского конституционного комитета.

Установление перемирия, стабилизация ситуации в Йемене и решение этого вопроса через ООН находились среди других тем, которые обсуждались обеими сторонами.