Тегеран, , 08:15 — REGNUM 9 апреля спикер Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп в телефонном разговоре со спикером иранского парламента (Меджлиса) Али Лариджани обсудил совместные усилия в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Обе стороны выразили надежду, что благодаря коллективным усилиям обе страны смогут, наконец, успешно преодолеть кризис, вызванный коронавирусом, также известным как COVID-19.

Шентоп выразил сожаление по поводу заражения Лариджани коронавирусом и пожелал здоровья ему и всем иранцам. Он также выразил надежду, что обе стороны успешно преодолеют кризис коллективными усилиями.

После появления определенных симптомов Лариджани прошел тестирование на наличие коронавируса и получил положительный результат. В настоящее время он находится в карантине и получает медицинскую помощь.

Ранее президент Межпарламентского союза (МПС) Габриэла Куэвас Баррон в своем послании выразила солидарность со спикером иранского парламента Али Лариджани, заявив: «Я также солидарна с депутатами. Мы пройдем через это вместе».