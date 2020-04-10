Тегеран, , 07:59 — REGNUM 9 апреля Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что конфискация масок, произведённых другими народами, и покупка оружия во время вспышки коронавируса являются логическим и естественным результатом философии, к которой привержена западная цивилизация. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Конфискация масок других народов, опустошение магазинов, борьба за туалетную бумагу и длинные очереди за покупкой оружия во время вспышки коронавируса — это логический и естественный результат философии, которая управляет западной цивилизацией», — отметил Верховный лидер, обращаясь к иранской нации в прямом телеобращении.

Верховный лидер подчеркнул: «В некоторых западных странах говорят, что пожилые люди, инвалиды и люди с серьезными проблемами не являются приоритетными для получения медицинской помощи, что также является результатом и продуктом господства западной культуры, основанной на материализме и атеизме».

Аятолла Хаменеи сказал, что коронавирус является серьезной проблемой для человечества, отметив: «Но мы не будем забывать, что во Вьетнаме, Ираке и т. д. сотни тысяч людей были убиты американцами. Даже сейчас миллионы людей страдают от тирании США и их союзников в Йемене и Палестине. У человечества есть проблемы и похуже коронавируса».

Напомним, что аятолла Хаменеи выступил в прямом эфире по телевидению с речью, обращенной к нации по случаю годовщины рождения Имама Махди. Празднование годовщины дня рождения двенадцатого шиитского Имама Махди является популярным событием в Иране, власть которого зиждется на принципах ислама.