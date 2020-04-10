Тегеран, , 08:29 — REGNUM 9 апреля Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи выступил с обращением к иранской нации по случаю годовщины рождения Имама Махди (двенадцатого и последнего шиитского имама). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Верховный лидер обратился к народу с речью, которая транслировалась по многим международным телеканалам. Поздравляя мусульман всего мира по этому случаю, Верховный лидер отметил, что в истории человечества люди редко бывают свидетелями такой ситуации, когда общество нуждается в «спасителе».

«Сегодня, испытав на себе различные идеологии от коммунизма до претенциозной, западной, либеральной демократии, человечество не чувствует себя в безопасности. Человечество вовсе не счастливо. Немногие эпохи в истории человечества были свидетелями такого сильного стремления к возвышенной истине, к Спасителю», — заявил Хаменеи.

Аятолла Хаменеи также подчеркнул, что сегодня человечество страдает от нищеты, болезней, несправедливости и широкого классового раздробления, добавив:

«Человечество становится свидетелем злоупотребления наукой, открытиями и природой со стороны мировых держав. Все это привело к истощению и разочарованию человечества, а также к его желанию обрести Спасителя».

Празднование годовщины дня рождения двенадцатого шиитского Имама Махди является популярным событием в Иране, власть которого зиждется на принципах ислама.