Тегеран, , 08:25 — REGNUM Военный атташе Ирана в Ираке Мостафа Морадян провел совещание с министром обороны Ирака Наджахом аш-Шаммари о расширении военного и оборонного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 апреля.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность продолжения борьбы с террористической группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Оба официальных лица также высоко оценили усилия, предпринятые иранскими и иракскими вооруженными силами в борьбе со смертельным коронавирусом, который унес жизни более 80 000 человек по всему миру.

Смертельный коронавирус, впервые обнаруженный в китайском Ухане в декабре 2019 года, заразил около 1 420 000 человек по всему миру, в то время как более 81 000 человек были убиты. Ранее 9 апреля глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпурзаявил, что 32 309 иранцев из общего числа 66 220 инфицированных коронавирусом выжили, 4 110 человек умерли.