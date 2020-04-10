Скопье, , 00:14 — REGNUM Северная Македония и Европейская комиссия подпишут соглашение о совместной закупке лекарств и медицинского оборудования. Об этом сообщило албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 9 апреля.

В этот день правительство страны приняло решение о необходимости заключения подобного соглашения и передало министру здравоохранения страны Венко Филипче полномочия для его подписания.

Напомним, ранее главы парламентов стран Западных Балкан обращались к руководству Евросоюза с просьбой о снятии запрета на экспорт медицинского оборудования для стран региона и о присоединении стран Западных Балкан к соглашениям ЕС о совместных закупках медицинского оборудования и лекарственных средств.

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