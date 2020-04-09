Дамаск, , 22:19 — REGNUM За прошедшие сутки на территории зоны деэкалации «Идлиб» зафиксирован один обстрел, сообщил 9 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

По информации российского ЦПВС, боевики террористической организации «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населенный пункт Машария в сирийской провинции Латакия.

При этом Олег Журавлёв отметил, что за последние сутки в зоне «Идлиб» не было зарегистрировано обстрелов с позиций незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, в сирийской зоне деэскалации «Идлиб» 6 марта 2020 года был введен режим прекращения огня, реализованный в рамках соглашения, заключенного в Москве президентами России и Турции.

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