Дамаск, , 22:11 — REGNUM Совместное патрулирование нескольких населённых пунктов в сирийской провинции Хасака провели военные России и Турции, сообщил 9 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Он подчеркнул, что это патрулирование является реализацией положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Наряду с этим российская военная полиция самостоятельно провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Квайрес — Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Мишрака — Бир-Кантари — Бир-Хамид-Эль-Али — аэродром Квайрес», — сообщил Олег Журавлёв.

Во всех случаях патрулирование прошло по плану и без внештатных ситуаций.

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