Сараево, , 21:42 — REGNUM В аэропорту Баня-Луки 9 апреля приземлился первый самолет с помощью, которую Россия направила Республике Сербской для борьбы с эпидемией коронавируса.

Российский самолет с медицинским оборудованием в аэропорту встретили президент Республики Сербской Желька Цвиянович, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик и посол Российской Федерации в БиГ Петр Иванцев.

Милорад Додик отметил, что Россия очень оперативно отозвалась на его просьбу о помощи Республике Сербской. По его словам, Москва сама сталкивается с трудностями в борьбе против распространения вируса COVID-19, что делает ее помощь Баня-Луке еще ценнее.

Петр Иванцев выразил надежду на то, что медицинское оборудование, которое Российская Федерация сегодня доставила в Баня-Луку, поможет Республике Сербской преодолеть кризис, вызванный эпидемией коронавируса.

«Из России прибудет команда врачей, которая вместе с коллегами из Республики Сербской поможет в лечении пациентов, а также прибывает специальное оборудование для дезинфекции зданий и других объектов», — процитировал слова российского посла телеканал РТРС.

Напомним, что российские специалисты уже работают в Сербии. Там военные продезинфицировали ряд больниц в городах с наибольшим количеством зараженных коронавирусом. Российские врачи осмотрели и проконсультировали более 170 заболевших.

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