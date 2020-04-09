Приштина, , 23:32 — REGNUM Группа депутатов Европейского парламента 9 апреля опубликовала открытое письмо к премьер-министру Косово Альбину Курти, продолжающему исполнять свои обязанности и после вынесения вотума недоверия.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письме представителей Европарламента говорится, что в период пандемии Косово нуждается в функциональном правительстве. По завершении же кризиса должным решением будет проведение выборов.

«Мы хотели бы поддержать вас в борьбе против злоупотребления кризисом, вызванным коронавирусом, который вы ведете. Кризис может дать дополнительные аргументы лишь тем, кто работают против Косово», — говорится в письме.

Евродепутаты подчеркнули, что в настоящий момент в Европарламенте проводится активная работа по подготовке к либерализации визового режима между Косово и ЕС.

Под письмом подписались евродепутаты Таня Файон, Тонино Пикуло, Андреас Шидер, Эвин Инцир, Виола фон Крамон-Таубадель и Кнут Флекенштайн.

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