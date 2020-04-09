Москва, , 21:12 — REGNUM Предложение Госдепа по созданию «переходного правительства» в Венесуэле не заслуживает серьёзного ответа, сообщила 9 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «Ознакомившись с содержанием инициативы Вашингтона, не думаем, что она заслуживает серьёзного ответа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта Госдеп предложил создать в Венесуэле так называемое переходное правительство, которое, по задумке США, должно было бы действовать до того, как в стране пройдут «выборы».

Идея с выборами — это инициатива США, поскольку в Венесуэле уже есть президент, правительство и парламент, которые пока не планировалось переизбирать.

При этом Госдеп заявил, что, если Каракас выполнит все условия Вашингтона, то с него могут снять санкции.

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