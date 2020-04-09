Приштина, , 22:48 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 8 апреля опубликовало письмо главы правительства Косово Альбина Курти специальному представителю Европейского союза по диалогу между Сербией и Косово и другим региональным проблемам Западных Балкан Мирославу Лайчаку.

В письме Курти поздравляет заступившего в тот день на должность Лайчака с новым постом и желает ему успехов в его деятельности. Глава правительства Косово подчеркнул, что правительство Косово нацелено на ведение диалога с Сербией и заключение окончательного всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения между Косово и Сербией. При этом Курти подчеркнул, что вопросы суверенитета, территориальной целостности и внутренних дел, а также вопросы о границах не должны подниматься за столом переговоров. Сам же диалог должен проходить при посредничестве США и ЕС, которые должны будут предоставить гарантии реализации условий заключенного соглашения сторонами.

Также премьер-министр Косово представил Лайчаку список участников переговорной команды Косово для диалога с Сербией. В состав команды из десяти человек должны, по мнению Курти, войти он сам как премьер-министр и глава переговорной команды, Хашим Тачи как президент Косово, Вьоса Османи (глава парламента), а также представители Сербского списка (ориентированная на Белград политическая организация косовских сербов), Демократической партии Косово, Демократической лиги Косово, партии Курти «Движение за самоопределение» и Альянса за будущее Косово.

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