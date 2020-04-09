Абуджа, , 20:38 — REGNUM В портовой части столицы Нигерии Лагоса 8 апреля 2020 года в выгрузили первую партию бронетехники, выпущенной китайской корпорацией Norinco по заказу министерства обороны Нигерии.

Об этом 9 апреля сообщили нигерийские СМИ. Неназванное количество основных боевых танков VT4 (MBT-3000), колёсных танков ST1 и 122-мм самоходных артиллерийских установок SH2 доставлено в рамках контракта между федеральным министерством обороны Нигерии и китайской корпорацией China Ordnance Industries Group Corporation, заключённого в 2019 году.

Встречая первую партию китайской бронетехники, начальник управления планирования вооруженных сил Нигерии генерал-лейтенант Ламиди Адесун заявил, что теперь можно ожидать более активных операций нигерийской армии против различных угроз для безопасности страны, включая террористов группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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