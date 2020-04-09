Кишинёв, , 20:19 — REGNUM Конституционный суд (КС) Молдавии 9 апреля приостановил действие пакета «антикризисных» мер, утвержденного правительством Иона Кику по предложению президента Игоря Додона. Как передает ИА REGNUM, речь идет о пакете поправок, за который правительство Молдавии взяло на себя ответственность перед парламентом, то есть по сути приняло в обход законодательного органа.

Премьер Кику уже заявил, что приостановка решения не позволит правительству выплачивать увеличенные социальные пособия и финансовую помощь, а также снизить надогни и перенести сроки уплаты налога на доходы.

Кику обвинил во всем этом оппозицию, которая опротестовала в КС принятый правительством пакет мер. Оппозицию, между тем, не устроило то, что среди антикризисных мер были поправки, не имеющие отношения к кризису, и принятые в интересах ряда близких к властям бизнесменов.

Окончательное решение на этот счет Конституционный суд Молдавии примет 13 апреля.

Новый состав судей Конституционного суда был утвержден после отстранения от власти олигарха Владимира Плахотнюка. В числе судей — как представители пропрезидентской Партии социалистов, так и выдвиженцы нынешней оппозиции.