Екатеринбург, 9 апреля 2020, 20:17 — REGNUM Президент Свердловской региональной общественной организации «Уральская ассоциация беженцев» Людмила Лукашёва положительно относится к законодательной инициативе правительства России об упрощённом порядке оформления гражданства РФ, но при этом осторожничает. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM.

Российские паспорта
Российские паспорта

«Если рассуждать теоретически, то я, конечно же, к этой инициативе отношусь положительно. Как говорится — давно пора. Но как практик я осторожничаю. Во-первых, опять инициатором поправок в закон выступает почему-то правительство (читай — МВД, еще конкретнее — Главное управление по вопросам миграции, еще конкретнее — одна из генералов МВД, которая, на мой взгляд, пока не проявила себя ни в качестве компетентного исполнителя, ни в качестве опытного администратора). Миграционные органы России порой до сих пор работают по-старинке, безынициативно, коррумпировано и нарушительно по отношению к правам человека. Суды и депутатские приемные разрываются от вала жалоб и нареканий», — считает общественница.

При этом, по её словам, инициативы депутатов и предложения общественников «саботируются и ложатся в долгие портфели, а любая, самая нарушающая права человека или логику Конституции, поправка миграционного органа мчится в режиме кортежа под громкий «одобрямс» по всем коридорам власти и неизменно принимается», — говорит Лукашёва.

«Что мешает миграционному управлению МВД уже сейчас работать с соотечественниками не как с гастарбайтерами или временными мигрантами, а как того требует Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» № 99-ФЗ от 24.05.1999 г. и принципы закона о гражданстве? Что мешает оформлять гражданство переселенцам из Казахстана в соответствии с Соглашением от 26.02.1999 «Между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства»?» — спрашивает эксперт.

Лукашёва отмечает, что до 2012 года все соотечественники, переселявшиеся в Россию из Казахстана, Белоруссии или Киргизии, если они родились или проживали на территории РСФСР до 21 декабря 1991 года; если имели в нашей стране постоянно проживающих близких родственников — граждан России, оформляли гражданство в течение трёх месяцев. «А после крошечной поправки в… подзаконный акт ФМС (!) этот срок увеличился на… несколько лет. И полились невидимые миру слёзы — пожилые супруги жили без пенсий и льгот (даже военных!), дети наравне со взрослыми хлебали по полной на положении гастарбайтеров, а переселенцы репродуктивного возраста откладывали рождение детей… И вся эта вакханалия длится до сих пор», — констатирует общественница.

«Еще один пример, совсем свежий. В прошлом году был принят закон, который был анонсирован как закон об отмене практики изъятия паспортов у соотечественников. Закон был принят по результатам многолетней борьбы депутатов, генпрокурора и правозащитников с этим очевидным злом. Как не зло, когда у обычных людей изымались ранее выданные паспорта и годами не возвращали даже по решению судов. Дошло до того, что по этому поводу высказался Европейский суд по правам человека (дело «Аплеева и Джалагония против России»). Поправку внесли, закон должен был заработать в августе 2019 года. Но вновь как по мановению волшебной палочки территориальные органы продолжают свою нарушительную деятельность. Пример — история жительницы Подмосковья. Сначала у нашей героини отказывались принимать заявление по новому закону. Затем под моим нажимом приняли, а когда я уехала — вернули и написали в ответе, что приняли по… ошибке. И как после этого доверять тем, кто действует как напёрсточник на привокзальной площади?» — негодует Людмила Лукашёва

«И еще — хотелось бы задать вопрос: а когда в России появится хоть какая-то структура, контролирующая исполнение тех законов, которые уже наваяла бывшая ФМС на пути наших соотечественников в Россию?» — заключает общественница.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России внесло в Госдуму законопроект, упрощающий получение гражданства России. Прежде всего, речь идёт о том, чтобы убрать требование к соискателю обращаться в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства. Также предложено исключить требования о соблюдении условия нахождения на территории Российской Федерации в течение трёх лет и подтверждения наличия законного источника ряда категорий граждан. А лицам, которые окончили научные или образовательные организации в России, срок трудовой деятельности для целей получения гражданства хотят сократить с трёх лет до одного года.

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