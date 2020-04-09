Бишкек, , 20:14 — REGNUM В Киргизии продолжается сбор подписей за сокращение количества депутатов республиканского парламента со 120 до 35 человек, урезание их зарплат вместе с премиями до 30 тысяч сомов (27 тысяч рублей) и отмену привилегий, передает «Вечерний Бишкек».

Авторам инициативы уже удалось собрать свыше 13,6 тысячи подписей из запланированных 15 тысяч.

Свое предложение они обосновывают тем, что на содержание каждого из 120 народных избранников тратится из бюджета 6,5 млн сомов (5,8 млн рублей) в год, даже несмотря на то, что «не все парламентарии блещут умом и сообразительностью, а также выдают ненужные законопроекты».