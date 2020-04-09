Москва, , 20:14 — REGNUM Результат расследования группы ОЗХО по «химатаке» в сирийской провинции Хомс не мог быть объективным, сообщила 9 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя доклад ОЗХО, в котором организация обвинила сирийские власти в применении боевых отравляющих веществ в Хомсе три года назад, Захарова заявила:

«Трудно было ожидать иного от структуры, которая была навязана узким кругом заинтересованных государств сугубо технической по своей природе и предназначению ОЗХО».

Российский дипломат отметила, что группу по расследованию применения химического оружия в Сирии создали «вопреки основополагающим положениям» конвенции о запрещении химического оружия и в противоречии с нормами международного права.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресловутый доклад ОЗХО, обвиняющий Дамаск в «химатаке», осудили в Москве, «зато» его одобрили в Вашингтоне, а следом — и в Брюсселе.

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