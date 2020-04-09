Бишкек, , 20:12 — REGNUM Новым заместителем министра здравоохранения и главным санитарным врачом Киргизии стал Нурболот Усенбаев. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, распоряжение о его назначении на эту должность подписал сегодня, 9 апреля, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отметим, что прежний замминистра здравоохранения и по совместительству главный государственный санитарный врач Киргизии Толо Исаков ушел со своего постаиз-за резко ухудшившегося состояния здоровья — недавно у него произошел гипертонический криз.

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ИА REGNUM напоминает, что до назначения на новую должность Нурболот Усенбаев в течение четырех последних лет занимал пост заместителя директора республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций. А еще раньше, в период с 2014 по 2015 годы — должность директора центра карантинных и особо опасных инфекций.