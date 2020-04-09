Донецк, , 19:55 — REGNUM Четыре дома получили повреждения в ДНР, сообщает 9 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что ВСУ в 14:25 мск начали обстрел посёлка Старомихайловка (ДНР), применяя вооружения БМП-2 и СПГ. Были повреждены дома 41, 42 и 43 по улице Жуковского и дом 50 по улице Первомайсой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате атаки ВСУ, сбросившей мины на жилые дома в Широкой балке (ДНР), погибла девушка, мужчина получил ранения.

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