Москва, , 19:55 — REGNUM Боевики незаконных вооружённых формирований не оставляют попыток сорвать перемирие, установленное сейчас в сирийской зоне «Идлиб», заявила 9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Одной из таких попыток является регулярное препятствование российско-турецкому совместному патрулированию в коридоре безопасности трассы М-4.

«Режим прекращения огня в целом соблюдается, однако боевики не прекращают попыток сорвать наши усилия. В частности, всячески препятствуют проведению совместного российско-турецкого патрулирования в коридоре безопасности вдоль трассы М-4. Это лишний раз подтверждает, что в Идлибе правят бал террористы. Они настроены на продолжение кровопролития», — сказала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, организация коридора безопасности у трассы М-4 и совместное её патрулирование российскими и турецкими военными являются одними из важных пунктов соглашения о перемирии на северо-востоке Сирии, заключённого 5 марта в Москве президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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