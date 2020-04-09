Сана, 9 апреля 2020, 19:52 — REGNUM Режим прекращения огня в Йемене, объявленный арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией, вступил в силу, 9 апреля сообщает агентство Reuters.
Пока неизвестно, сколько продлится прекращение огня. Йеменские хуситы предварительно поддержали перемирие.
Лига арабских государств и ООН уже призвали стороны конфликта к возобновлению переговоров, которые могли бы окончательно остановить войну в Йемене.
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