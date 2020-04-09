Донецк, , 19:41 — REGNUM Если украинские власти не прекратят убивать мирных жителей, агрессию ВСУ остановит Донбасс, заявил 9 апреля глава ДНР Денис Пушилин, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Комментируя сообщение об атаке ВСУ на посёлок в ДНР, в результате которой погиб человек и ещё один был ранен, Пушилин заявил: за последние 30 дней украинская сторона принесла в республику уже третью смерть.

Он отметил, что за этот же период в результате агрессии украинской стороны ранения получили 11 жителей ДНР. ВСУ намерено убивают мирных жителей Донбасса.

Глава ДНР призвал мировое сообщество без промедления «заставить Киев прекратить убивать ни в чём не повинных мирных людей».

Пушилин «В противном случае мы оставляем за собой право реагировать на подобные действия самыми жёсткими методами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, атака ВСУ на посёлок Широкая балка в ДНР, в результате которой погибла девушка 1994 г.р. и осколочные и проникающее ранения получил мужчина 1960 г.р., произошла днём 9 апреля.

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