Донецк, 9 апреля 2020, 19:41 — REGNUM Если украинские власти не прекратят убивать мирных жителей, агрессию ВСУ остановит Донбасс, заявил 9 апреля глава ДНР Денис Пушилин, сообщает «Донецкое агентство новостей».
Комментируя сообщение об атаке ВСУ на посёлок в ДНР, в результате которой погиб человек и ещё один был ранен, Пушилин заявил: за последние 30 дней украинская сторона принесла в республику уже третью смерть.
Он отметил, что за этот же период в результате агрессии украинской стороны ранения получили 11 жителей ДНР. ВСУ намерено убивают мирных жителей Донбасса.
Глава ДНР призвал мировое сообщество без промедления «заставить Киев прекратить убивать ни в чём не повинных мирных людей».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, атака ВСУ на посёлок Широкая балка в ДНР, в результате которой погибла девушка 1994 г.р. и осколочные и проникающее ранения получил мужчина 1960 г.р., произошла днём 9 апреля.
Читайте ранее в этом сюжете: В результате обстрела ВСУ погибла жительница ДНР