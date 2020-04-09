Ашхабад, , 19:36 — REGNUM Туркменские власти своевременно предприняли все необходимые превентивные меры для того, чтобы в страну не попала коронавирусная инфекция. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на правительственном совещании, пишет «Туркменистан сегодня».

Глава государства поручил чиновникам продолжить комплексную работу по выявлению в Туркмении случаев острого респираторного заболевания и комплексной же профилактике коронавируса.

Одновременно с этим туркменский лидер поручил правительству активнее привлекать не только взрослых, но также детей и молодежь по всей стране к активному участию в физкультурно-массовом движении и занятиям спортом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство, министерство здравоохранения и государственные СМИ Туркмении неоднократно заявляли о том, что на территории страны не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.