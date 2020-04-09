Челябинск, , 19:34 — REGNUM Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не является носителем коронавируса. Результат анализа отрицательный, пишут СМИ.

Информацию об отсутствии у Текслера коронавируса корреспонденту ИА REGNUM подтвердил и его пресс-секретарь Сергей Зюсь. «Да, всё так», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 апреля глава области объявил о своей самоизоляции. Причиной стало то, что у его пресс-секретаря оказался положительный результат анализа на коронавирус.

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