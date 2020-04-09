Сыктывкар, , 19:08 — REGNUM Решение об отставке министра здравоохранения Коми было ожидаемым для всех жителей республики. Об этом рассказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Госсовета Коми Галина Нагаева (ЛДПР).

«Это решение было ожидаемым для всей республики, во-первых, из-за ситуации с распространением коронавируса. Во-вторых, из-за оптимизации, которая оставила жителей отдаленных сел без медицинской помощи, а вирус, судя по последней информации, пробрался уже и в глубинку», — сказала депутат.

По словам Галины Нагаевой, ситуация с массовым заражением в Эжвинской больнице Сыктывкара стала шоком для местных жителей.

«Когда люди узнали про больницу — всех охватил страх: в корпусах больницы много людей, в том числе беременные, у каждого найдется знакомый или родственник. При этом полной информации у людей не было, это только усиливало панику, — сказала Нагаева. — Я думаю, что в министерстве прекрасно знали всю ситуацию где-то в первой половине марта. По какой причине это скрывалось — страх принятия решений или русское «авось», надежда на то, что вирус не расползется — неизвестно. Но очевидно, что управленческие решения надо было принимать еще в феврале, когда Китай отказался от празднования Нового года».

Напомним, сегодня министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин подал в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми сложилась одна из тяжелых ситуаций с распространением нового коронавируса: в списке зараженных — 119 человек, трое умерли. При этом главным очагом заражения стала сыктывкарская больница, где опасный коронавирус обнаружен почти у 80 человек. Учреждение закрыто на строгий карантин.