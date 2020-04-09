Ташкент, , 18:54 — REGNUM Срок уплаты процентов по кредитам предпринимателей и населения на общую сумму 19,5 триллиона сумов (один доллар — 9500 сумов) будет отсрочен до 1 октября, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном вопросам обеспечения стабильного функционирования банковской системы в условиях пандемии коронавируса.

«Конечно, это будет большим подспорьем для них во время карантина. Однако следует также учесть характерное для нынешних условий снижение объемов поступлений в финансово-кредитные организации», отметил президент.

В связи с этим на совещании обсуждены вопросы обеспечения стабильной деятельности банков, сохранения рабочих мест и доходов населения.

Поставлена задача критически пересмотреть портфель проектов банков с учетом зарождающихся кризисных явлений в мировой экономике, выявить долгосрочные проекты, реализация которых еще не началась, и заменить их новыми, которые начнут давать результат уже в этом году.

Банкам рекомендовано в приоритетном порядке направлять средства субъектам малого бизнеса на создание рабочих мест и на стимулирование самозанятости в домашних условиях.

«В нынешнем году намечено направить через Агробанк, Народный банк и Микрокредитбанк 4 триллионов сумов на финансирование программ обеспечения занятости. Кроме того, через Антикризисный фонд будет направлено 500 миллиардов сумов в Государственный фонд по поддержке предпринимательской деятельности», отмечалось на совещании.

Президент отметил, что приоритет должен быть отдан проектам, способствующим укреплению продовольственной безопасности, в области сельского хозяйства, здравоохранения, малого бизнеса и предпринимательства.

Также отмечалось, что после завершения карантина многим предприятиям потребуются значительное время и средства для восстановления деятельности. В связи с этим Центральному банку поручено обеспечить ассигнование через банки 30 триллионов сумов для пополнения оборотных средств производственных предприятий, чтобы они продолжали работать. Отмечалось, что в случае необходимости следует наладить выдачу предприятиям кредитов и для выплаты заработной платы работникам.