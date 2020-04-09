Донецк, , 18:46 — REGNUM Один человек погиб и один получил ранения в результате атаки ВСУ на посёлок Широкая балка (ДНР), сообщает 9 апреля «Донецкое агентство новостей».

По словам главы города Горловка Ивана Приходько, беспилотник ВСУ сбросил мины по адресу улица Плотинная, дом 166 в Широкой балке. В результате погибла девушка 1994 года рождения.

Приходько «Девушка умерла по дороге в больницу».

Кроме того, осколочные ранения грудной клетки, шеи, уха и проникающее ранение лёгкого получил мужчина 1960 года рождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 8 апреля в ДНР украинская сторона 11 раз нарушила режим прекращения огня.

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