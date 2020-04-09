Москва, , 18:08 — REGNUM Заказы других стран на российскую военную технику превысили объём в $55 млрд, сообщил 9 апреля президент России Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Российский лидер напомнил, что в 2019 году зарубежным заказчикам было поставлено российской военной техники на сумму свыше $15 млрд, а портфель заказов на будущие периоды уже составляет более $55 млрд.

«Мы не только полностью реализовали наши планы, но и превысили их на два процента. За рубеж поставлено военной техники на сумму свыше $15 млрд. Портфель заказов составляет сегодня более $55 млрд. В числе партнеров — около 100 стран мира», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что поведённый в октябре прошлого года саммит «Россия — Африка» добавил хороший импульс развитию военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

Стенограмма заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами опубликована на сайте Кремля.

Читайте ранее в этом сюжете: «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2020 года на автоматы АК-12