Сыктывкар, , 18:01 — REGNUM Глава министерства здравоохранения республики Коми Дмитрий Березин подал в отставку. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в региональном правительстве.

Ведомство временно возглавит первый замминистра Игорь Маклаков, который до назначения на должность в Коми летом 2019 года руководил департаментом здравоохранения Вологодской области.

Причиной отставки Березина могла стать ситуация с распространением нового коронавируса в республике — регион входит в пятерку субъектов РФ с самой высокой заболеваемостью. Главным очагом заражения стала сыктывкарская больница, число зараженных там уже приблизилось к 80. В целом в Коми подтверждены 119 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на помощь медикам Коми прибыли врачи из трех городов — Архангельска, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.