Псков, , 17:45 — REGNUM Несоблюдение многими гражданами режима самоизоляции может вынудить власти Псковской области могут ужесточить меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В частности, речь пойдет о закрытии парков и других рекреационных зон.

Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников 9 апреля на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

Губернатор отметил, что угроза распространения эпидемии по-прежнему высока, а произвольное гуляние жителей может привести к тяжелым последствиям, поскольку будет невозможно выявить новый источник заражения.

В связи с этим в регионе могут закрыть общественные пространства: парки, детские площадки, набережные. Произойдет это или нет, будет зависеть от сознательности граждан.

«Я не раз говорил, что категорически против применения каких-то драконовских ограничений, но, если мы будем видеть на улице большое количество праздно гуляющих людей, мы будем вынуждены пойти на такие меры», — цитирует слова губернатора «РИА Новости».

Напомним, в Псковской области за сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Их общее число достигло 16-ти. Два человека за всё время умерли.

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