Брюссель, , 17:14 — REGNUM Согласие с обвинениями ОЗХО в адрес сирийских властей, которые якобы осуществили в провинции Хомс химатаку, согласны в Брюсселе, сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в заявлении от 9 апреля.

Комментируя доклад Организации по запрещению химического оружия, представленный накануне, 8 апреля, Боррель заявил:

«Мы полностью поддерживаем выводы доклада и воспринимаем их с большой озабоченностью».

Европейский дипломат заявил, что «применение химического оружия сирийской армией, о котором говорится в докладе», достойно осуждения. Виновных в «химатаке» следует наказать.

Также Боррель заявил, что в ЕС не сомневаются в «объективности, неангажированности и независимости» авторов доклада.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, доклад группы ОЗХО, которая заявила, что Дамаск применил зарин и хлор в провинции Хомс в марте 2017 года, поддержали и Вашингтоне и сочли неубедительным в Москве.

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