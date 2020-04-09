Брюссель, 9 апреля 2020, 17:14 — REGNUM Согласие с обвинениями ОЗХО в адрес сирийских властей, которые якобы осуществили в провинции Хомс химатаку, согласны в Брюсселе, сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в заявлении от 9 апреля.
Комментируя доклад Организации по запрещению химического оружия, представленный накануне, 8 апреля, Боррель заявил:
Европейский дипломат заявил, что «применение химического оружия сирийской армией, о котором говорится в докладе», достойно осуждения. Виновных в «химатаке» следует наказать.
Также Боррель заявил, что в ЕС не сомневаются в «объективности, неангажированности и независимости» авторов доклада.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, доклад группы ОЗХО, которая заявила, что Дамаск применил зарин и хлор в провинции Хомс в марте 2017 года, поддержали и Вашингтоне и сочли неубедительным в Москве.
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