Магас, , 16:57 — REGNUM В Ингушетии утвержден новый состав правительства. Многие министры и заместители премьер-министра, ранее назначенные исполняющими обязанности, были утверждены на своих должностях, сообщили 9 апреля в пресс-службе главы субъекта.

Согласно указу руководителя республики Махмуда-Али Калиматова первым заместителем председателя правительства утвержден Микаил Илезов, вице-премьерами — Марьям Амриева и Тимур Фаттахов.

Министром культуры остается Темерлан Дзейтов, главой минобра и науки утверждена Эсет Бокова, министром спорта — Али Дошхоклоев, министром здравоохранения — Зарема Льянова, главой минсельхоза — Магомед Гагиев, руководителем минимущества — Магомед Гадаборшев.

Беслан Мизиев возглавил комитет по туризму, Анзор Мархиев — комитет по делам молодежи. Микаил Балахоев назначен руководителем минстроя, Хаджибекир Муталиев — главой минтруда.

Три министра остаются исполняющими обязанности: Руслан Волков — министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации, Муса Плиев — главы минпрома, Мухарбек Пугоев — главы минприроды.

Управление по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций возглавил Ибрагим Ганижев, инспекцию стройжилнадзора — Муса Гагиев, управление по организации деятельности мировых судей — Багаудин Муцольгов.

Напомним, глава Ингушетии отправил правительство в отставку 27 января 2020 года в связи с уходом с поста премьер-министра по собственному желанию Константина Сурикова.

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