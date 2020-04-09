Оренбург, , 16:29 — REGNUM В Оренбургской области усилены меры по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Денис Паслер в Instagram.

Более жесткие ограничения вынуждены применить к приезжим, которые сегодня представляют угрозу для окружающих. Они обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

Глава региона отметил, что за соблюдением карантина приезжими следят правоохранители и медики. Однако к каждой двери не приставишь полицейского. «Самоконтроль и ответственность — это определяющие факторы в борьбе с коронавирусом. Число заразившихся растет скачками. Не скрою, растет по вине тех, кто въезжает к нам в регион и не соблюдает предписанные правила, скрывается от полиции и медиков, не сообщает о прибытии, значит подвергает опасности свою жизнь и жизнь других людей», — сказал Паслер.

Он подчеркнул, что Оренбуржье — гостеприимный регион, но в сложившихся условиях вынужден организовать контрольные пункты на въездах, в аэропорту и вокзалах. Приезжих подвергают тотальной проверке.

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