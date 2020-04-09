Москва, , 16:13 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассматривает рост цен на продукты питания как провокацию, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

«Все региональные руководители высказали озабоченность ростом цен на продовольственные товары. Такая ситуация категорически недопустима. Рассматриваю увеличение ценников в магазинах, как провокационную ситуацию», — отметил Зюганов.

Власть обязана не допустить этого на фоне коронавируса, уверен он.

«Предметы первой необходимости, тарифы на энергоносители должны жестко регламентироваться государством. А для этого нужно проявить политическую волю», — полагает Зюганов.