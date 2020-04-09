Москва, , 16:06 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов осудил намерение заксобраний Томской и Оренбургской областей отказаться от заседаний и перейти на голосование онлайн, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

«Томская область и Оренбургская область, я услышал такую информацию, что буквально в эти дни в Томской области, в пятницу, планируется собрать заседание заксобрания и принять решение по изменению регламента для того, чтобы в последующем не собираться, а в режиме онлайн проводить голосования. Я считаю, что для представителей ветви власти это недопустимо», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что Госдума даже на фоне коронавируса на следующей неделе дважды соберется на пленарное заседание. Парламентарий предвидит негативные последствия отказа от традиционных заседаний.

«Я прекрасно понимаю, чем это закончится, и так я от своих коллег получаю информацию, как пытаются прервать выступления оппозиции», — указал депутат Госдумы.