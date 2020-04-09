Нижний Новгород, , 16:01 — REGNUM Глава Нижегородской области Глеб Никитин на видеоконференции президента Владимира Путина и глав российских регионов рассказал о том как область борется с распространением коронавируса. .

По словам губернатора, в области активно предпринимаются меры в связи с пандемией. В феврале в области могли за сутки проводить 200 тестов на COVID-19, сейчас — 1500. Позже планируется поднять это число в 4 раза. Увеличено количество койко-мест в больницах, при необходимости область сможет принять 3 000 больных. Нижегородские предприятия начали производство антисептиков, средств защиты и медоборудования. Предприняты и меры по поддержке малого и среднего бизнеса.»Практически сразу после приостановки деятельности организаций общепита мы стали оплачивать ресторанам трехразовое питание врачей и медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом. В целом обеспечиваем горячей едой 750 человек… Предприятиям, которые не могут работать, будем субсидировать коммунальные платежи на период режима повышенной готовности и частично — расходы на выплату зарплаты. Планируем выплачивать МРОТ с учетом НДФЛ, а также компенсировать 50% суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, социальное и обязательное медицинское страхование на каждого работника — в зависимости от режима налогообложения работодателя», — сообщил Глеб Никитин.