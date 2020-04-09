Стокгольм, , 15:58 — REGNUM Против России должны быть введены новые санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы. С таким призывом выступили шведские депутаты Партии Центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк.

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Как утверждают авторы инициативы в составленном документе, на который ссылается RT, после восстановления полномочий российской делегации Москва «игнорирует решения, принятые в Совете Европы и в других международных институтах». Кроме того, по мнению депутатов, такое решение на практике означает отмену санкций в отношении Москвы.

«Мы наблюдаем за тем, как посредством своей деятельности в Совете Европы они пытаются придать легитимность своим действиям, а также стремятся таким образом в дальнейшем игнорировать решения, принятые в Совете Европы и других международных институтах», — говорится в документе.

Какие именно ограничительные меры необходимо применить в отношении России в рамках ПАСЕ, шведские парламентарии не уточнили.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году из-за присоединения Крыма и событий на востоке Украины полномочия российской делегации в ПАСЕ были ограничены. С 2015 года делегацию лишили права голоса, представители России не могут работать в руководящих органов ПАСЕ и участвовать в миссиях наблюдателей, в ответ делегация покинула ассамблею.

В конце января 2020 года решение ратифицировать полномочия делегации России в полном объёме было поддержано необходимым большинством депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы. В резолюции ПАСЕ отмечалось наличие «определённого прогресса» в реализации пунктов Минских соглашений, но вместе с тем в тексте документа была упомянута «позиция ассамблеи по незаконной аннексии Крыма».