Москва, , 15:52 — REGNUM Законопроект, вводящий запрет на арест находящихся на спецсчетах фонда капремонта средств по искам, не относящихся к ремонту, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Речь в законопроекте идет об арестах, которые применяются в качестве обеспечительной меры по судебным искам, которые управляющие компании получают от ресурсоснабжающих организаций в случае задолженностей по оплате услуг.

«Мы считаем такую практику несправедливой», — заявил Миронов.

Во-первых, деньги на спецсчетах являются общей долевой собственностью хозяев квартир и не принадлежат управляющей организации, а во-вторых, текущие коммунальные платежи не имеют отношения к капремонту, отметил депутат.

Предлагается изменить статью 175 Жилищного кодекса и запретить аресты спецсчетов, сделав исключения только для случаев, когда обязательства прямо касаются работ по капремонту и вытекают из договоров, принятых на основании решений общих собраний собственников жилья.