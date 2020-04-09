Москва, , 15:58 — REGNUM Пандемия коронавируса может отразиться на срока проведения очередного саммита в «нормандском формате», итоговые документы таких переговоров необходимо согласовать заранее. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в опубликованном 9 апреля интервью ТАСС.

Он отметил, что договорённости саммита по украинскому урегулированию, который прошел в Париже, пока не выполнены. Это соглашения о прекращении огня, разведению сил, разминированию, работе новых пунктов пропуска, имплементации «формулы Штайнмайера» и согласованию положений об особом статусе Донбасса.

«Саммит имеет смысл проводить только тогда, когда будут выполнены эти решения», — пояснил дипломат.

По словам Руденко, перед парижским саммитом удалось реализовать решения предыдущей встречи с участием России, Украины, Франции и ФРГ, так как новое украинское руководство проявило политическую волю. Кроме того, итоговые документы нового саммита требуют заблаговременного согласования.

Пандемия коронавируса влияет на графики и форматы работы международных структур, отразится она и на нормандском формате, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «нормандской четверки» состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Ожидалось, что следующие переговоры пройдут спустя четыре месяца.

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