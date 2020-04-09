Москва, , 15:42 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов не видит необходимости в переносе единого дня голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

«Если мы как ожидается увидим, как мы через две-полторы недели пройдем пик, то переносить нет смысла», — заявил Миронов в ходе брифинга.

В целом он заявил, что склонен решать проблемы по мере поступления.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов настаивал на фоне коронавируса на переносе единого дня голосования, который намечен на сентябрь. Коммунист настаивал на том, что в сложившихся условиях проводить полноценную подготовку к единому дню голосования 13 сентября невозможно.