Москва, , 15:41 — REGNUM Россия уже оказывает помощь Белоруссии в борьбе с коронавирусом, заявил 9 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Уже помогаем», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии до сих пор не закрыли границы республики и не проводят масштабных карантинных мер. Минздрав ограничился рекомендациями организациям по ограничению командировок и более активной уборке помещений.

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