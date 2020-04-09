Брюссель, , 15:39 — REGNUM

Слова верховного представителя ЕС по иностранным делам показательны для оценки менталитета современного европейского чиновника, ему уже не может прийти в голову, что между странами могут быть действительно особые отношения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 9 апреля, комментируя высказывания Жозепа Борреля.

Как сообщалось ранее, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай оказывают другим странам помощь в борьбе с пандемией коронавируса для наращивания своего геополитического влияния в мире. «Россия и Китай хотят усилить свое влияние в глобальном масштабе, это нормально для них», сказал Боррель. Россия и Китай хотят продемонстрировать, что их политические системы справляются с пандемией лучше, чем европейские, считает он.

« Слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности показательны в плане оценки менталитета современного европейского чиновника. Ключевые слова здесь «использовать» и «продемонстрировать».

То, что между странами могут быть действительно особые отношения, уже никому в голову не приходит. Не скажу за Китай, но в случае с нашей страной и Италией это действительно так: отношения у нас с Италией не такие, как с другими европейскими странами, Италия сыграла особенную роль в становлении русской культуры, мы это не забываем и ценим. И это именно Италия больше других европейских стран страдает сегодня от пандемии COVID — 19. Этим в первую очередь и объясняется решение об оказании ей помощи.

Соображения геополитики, конечно, и в момент пандемии никто не отменял; о расширении своего влияния думают все мировые центры, но думают по-разному. Европейский союз, например, оставил Италию, по сути дела, без своей помощи.

Если то, как наша страна переживёт «коронакризис» и как она поведёт себя в мире в связи с COVID — 19, будет способствовать упрочению её позиций в мировой политике и экономике, это хорошо, но это, естественно, не является самоцелью.

Важно помнить, что политикой и экономикой, и даже военной силой, влияние стран в мире не исчерпывается, есть ещё сфера культуры, культурное влияние. В этом смысле некоторые участники международной жизни уже специфически отметились. Американцы, например, подтвердив свою культурно-историческую специфику, увели из-под носа тех, кого они называют союзниками, важные для борьбы с вирусом медицинские материалы. Что, интересно, по этому поводу думает Жозеп Боррель? США тем самым нарастили своё геополитическое влияние в мире или уменьшили его?

Добавлю несколько слов о политических системах. Дело не в них. Наша страна поступала подобным сегодняшнему образом во времена монархии (и итальянцы это, так же как и другие европейцы, кстати говоря, хорошо помнят), она действовала так в советскую эпоху, она верна этой традиции и сегодня. Это, в конце концов, просто по-человечески.