Москва, , 15:30 — REGNUM Совет Думы в целом поддержал предложение о передаче месячного заработка депутатов Госдумы на поддержку медиков, сумма может быть внушительной, порядка 150 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в ходе брифинга.

«Каждый депутат получает около 350 тыс. рублей. Если говорить о перечислении месячной зарплаты, я думаю, что это серьезная сумма для перечисления», — отметил парламентарий.

«Коллеги, в принципе, поддержали предложение на Совете Думы», — сказал Миронов.

Однако, прежде всего, они намерены определиться, куда именно перечислять деньги, уточнил он.

В Госдуме заседают 450 депутатов, однако ряд парламентариев перешли на другие места работы, довыборы назначены на сентябрь.