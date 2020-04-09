Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM В Законодательном собрании Ленинградской области приветствуют возможное расширение «ипотечных каникул» для граждан, увеличение предельного размера ипотечного кредита, при котором заёмщик может оформить отсрочку с выплатой кредита.

Напомним, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия предложила правительству РФ увеличить максимальный порог ипотечного кредита, при котором заемщик вправе обратиться к кредитору и оформить «кредитные каникулы». Сегодня этот порог составляет 1,5 млн рублей. Правительство работает над предложениями «Единой России» по расширению возможностей «ипотечных каникул»

«В Ленинградской области средний заем по ипотеке составляет 2,8 млн рублей, поэтому предложение расширить число граждан, которые смогут «уйти на ипотечные каникулы» поможет большому количеству людей», — прокомментировал предложения ЕР депутат фракции «Единая Россия» Заксобрания Ленобласти, заместитель председателя постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Олег Зеваков.

Он отметил, что в среднем в Ленобласти заключается порядка 2000 договоров в месяц на приобретение квартир с использованием кредитов.

«Не нужно думать о людях плохо — уверен, такая мера не приведет к злоупотреблениям. И те, кто в силах платить ипотеку, будут продолжать это делать. А те, кто в данный момент находятся в критической ситуации — выплатят банку заем позже», — отметил Зеваков.

По данным «Единой Россией», 60% ипотечных кредитов в России составляют от 1,5 до 5 млн рублей.

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