Киев, , 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.

По прибытии в город Ляшко дал краткий брифинг для местных журналистов.

«Возможно, где-то не работают алгоритмы, когда не вовремя доставляют материалы в нашей лаборатории… Сейчас посмотрим учреждения здравоохранения, экстренную медицинскую помощь, как функционируют мобильные бригады по отбору материалов, как семейные врачи направляют на отбор материала. Посмотрим, где возможен сбой… а возможно, нет никакого сбоя и Николаевская область работает безупречно», — заявил чиновник.

Позже он рассказал, что накануне его приезда в город была проведена «спецоперация»:

"Мы взяли у пациентов с пневмонией с одной из больниц образцы и доставили их в другую лабораторию, которая находится за территорией области. Результаты, которые мы получили, подтверждают, что исследования совпадают», — заявил Ляшко.

Политик, депутат Рады прошлого созыва Борислав Береза заявляет, что в эту ситуацию должна вмешаться Служба безопасности Украины.

«Аномальный результат может быть объяснен либо чудом, либо тем, что тесты продали налево. В чудеса я не верю. Кто будет звонить (главе СБУ) Баканову? Хотя еще есть вариант, что там просто не делают тесты на COVID-19. Но власть этим, видимо, не хочет заниматься», — заявил Береза.

ИА REGNUM напоминает, что 8 апреля уникальная ситуация в Николаевской области Украины обсуждалась в ходе селекторного совещания президента Зеленского с руководителями областных государственных администраций и мэрами крупных городов.

По итогам совещания мэр города заявил, что готов к любым проверкам.

По официальным данным, по состоянию на 9 апреля в больницах Николаева сделали 70 тестов на коронавирус, в 65 — результат отрицательный, еще 5 пока обрабатывают.

Николаев — крупный областной центр на юге Украины с населением почти 500 тыс. человек.