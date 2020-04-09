Сеул, , 15:19 — REGNUM 9 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с которым обсудил план сотрудничества по борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

В рамках разговора, южнокорейский лидер выразил надежду на скорейшее решение вопроса относительно беспрепятственного посещения южнокорейскими бизнесменами Индии и поблагодарил правительство страны за помощь в организации чартерных рейсов для возвращения южнокорейцев на родину.

В свою очередь, Нарендра Моди оценил усилия Сеула в борьбе с коронавирусом и добавил, что весь мир пытается следовать примеру Южной Кореи.

Кроме того, Мун Чжэ Ин выразил соболезнования в связи с гибелью людей от коронавируса и увеличением числа заражённых, а также надежду на то, что Индия сможет справиться с эпидемией. Он акцентировал внимание на том, что благодаря двустороннему сотрудничеству в Индию прибыла партия диагностических наборов, а также отметил, что Южная Корея продолжит делиться с Нью-Дели информацией и опытом в борьбе с эпидемией.