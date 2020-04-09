Москва, , 15:12 — REGNUM Совет Думы определил даты «правительственных часов» на апрель, май и июнь. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Мы определились по маю месяцу с «правительственными часами». И мы 23 мая будем заслушивать главу Минздрава (Сергея Мурашко)», — сказал Миронов в ходе онлайн-брифинга.

На 27 мая предполагается ответы главы МЭР на вопросы парламентариев, 10 июня — «правительственный час» с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова, 24 июня — главы Минтруда Антона Котякова, 8 июля — главы Минобрнауки, рассказал Миронов.

Кроме того, где-то 27−29 апреля ожидается телемост с главой ЦБ Эльвиры Набиуллиной.