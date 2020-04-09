Вильнюс, , 15:09 — REGNUM Сейм Литвы принял резолюцию, осуждающую Россию за «исторический ревизионизм и дезинформацию», с помощью которых Москва «стремится оправдать» свою «причастность» к развязыванию Второй мировой войны, заявили 7 апреля в пресс-службе парламента прибалтийской республики.

Авторы резолюции «Об историческом ревизионизме, осуществляемом Российской Федерацией» обращают внимание на то, что Москва стремится «обвинить жертв агрессии и оправдать подписание в 1939 году Пакт Молотова — Риббентропа и его секретных протоколов», которые, по мнению литовских законодателей, легли в основу последующей «советской оккупации».

«В преддверии предстоящей в мае годовщины [окончания] Второй мировой войны наш сосед значительно усилил пропагандистскую кампанию. Только за несколько недель марта более 100 сообщений, искажающих историческую правду о Второй мировой войне, получили общемировое распространение, в то время как возможности пропагандистской машины их авторов несравненно больше, чем наши возможности и возможности наших союзников», — посетовал глава МИД республики Линас Антанас Линкявичюс.

По словам министра, Вильнюс уважает память участников борьбы с нацизмом во Второй мировой войне, одним из главных пусковых механизмов которой стал пакт Молотова — Риббентропа.

«Окончание Второй мировой войны не принесло свободу ни Литве, ни другим странам Центральной и Восточной Европы. Наоборот, это привело ко второму периоду советской оккупации, который длился пять десятилетий и сопровождался массовыми депортациями, как нам хорошо известно», — продолжил Линкявичюс, подчеркнувший, что новый документ направлен на то, чтобы продемонстрировать солидарность Литвы со своим стратегическим союзником и партнером Польшей, а также с другими союзниками, «которых Российская Федерация стремится обвинить в причастности к развязыванию Второй мировой войны, пытаясь оправдать якобы столь необходимый пакт Молотова — Риббентропа и его секретные протоколы».

По информации пресс-службы, документ был принят единогласно 97 голосами «за».

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