Переславль-Залесский, Ярославская область, , 14:57 — REGNUM В Ярославской области глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев перенес отчет о деятельности администрации за 2019 год. Об этом Астраханцев написал в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валерий Астраханцев Yarregion.ru

Отчет должен был состоятся 9 апреля на заседании Переславской городской думы.

«Уважаемые жители городского округа! В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации и необходимостью соблюдать меры безопасности в соответствии с указом Президента РФ мной и руководителями фракций партий «Единая Россия» и КПРФ направлено предложение в Переславль-Залесскую городскую думу о переносе даты отчёта о деятельности администрации за 2019 год на следующее заседание думы в мае», — написал Валерий Астраханцев.

Как сообщает администрация района, в Переславле у одного жителя подозревают COVID-19. Тест предварительно показал наличие вируса и отправлен в московскую лабораторию для окончательного подтверждения.

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