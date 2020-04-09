Переславль-Залесский, Ярославская область, 9 апреля 2020, 14:57 — REGNUM В Ярославской области глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев перенес отчет о деятельности администрации за 2019 год. Об этом Астраханцев написал в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Отчет должен был состоятся 9 апреля на заседании Переславской городской думы.
Как сообщает администрация района, в Переславле у одного жителя подозревают COVID-19. Тест предварительно показал наличие вируса и отправлен в московскую лабораторию для окончательного подтверждения.
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